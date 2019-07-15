Ajax heeft geen interesse in Juventus-aanvaller Kean

Het is voor Ajax geen optie op te betrekken in de deal met Juventus over Matthijs de Ligt. stelt dat de jonge aanvaller van Juventus niet in beeld is geweest bij Ajax.

Dat vertelt de beleidsbepaler van de Amsterdammers aan het Algemeen Dagblad. In diverse Italiaanse media werd Kean onlangs nog in verband gebracht met Ajax. "Onzin, nul van waar. Met alle respect, maar we hebben geen interesse. Er is ook nooit sprake van geweest dat hij betrokken zou worden bij de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus", zegt de de directeur over de negentienjarige Italiaan.

