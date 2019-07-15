Live voetbal 6

Ajax heeft geen interesse in Juventus-aanvaller Kean

Ajax heeft geen interesse in Juventus-aanvaller Kean
0 reacties
Remco
15 juli 2019, 17:37

Het is voor Ajax geen optie op Moise Kean te betrekken in de deal met Juventus over Matthijs de Ligt. Marc Overmars stelt dat de jonge aanvaller van Juventus niet in beeld is geweest bij Ajax.

Dat vertelt de beleidsbepaler van de Amsterdammers aan het Algemeen Dagblad. In diverse Italiaanse media werd Kean onlangs nog in verband gebracht met Ajax. "Onzin, nul van waar. Met alle respect, maar we hebben geen interesse. Er is ook nooit sprake van geweest dat hij betrokken zou worden bij de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus", zegt de de directeur over de negentienjarige Italiaan.

Lees ook: Overmars: stil rond Ziyech

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kasper Dolberg met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Wie wordt eerste spits bij Ajax? 'Heel lullig voor hem, maar...'

  • Gisteren, 16:22
  • Gisteren, 16:22
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Go Ahead presenteert twee dagen na deadline nog een huurspeler

  • Gisteren, 10:12
  • Gisteren, 10:12
Alex Kroes

Alex Kroes moet toegeven: 'Ik snap de kritiek van Ajax-fans'

  • wo 3 september, 18:58
  • 3 sep. 18:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marc Overmars

Marc Overmars
Carrière
Wed.
Dlp.
2008/2009
Go Ahead
24
0
2003/2004
Barcelona
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel