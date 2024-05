Heracles pikt Servische middenvelder op bij FC Köln

Heracles Almelo heeft de selectie versterkt met Adrian Szöke. De 21-jarige middenvelder heeft zondag zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. De Heraclieden pikken de Serviër op bij FC Köln, waar hij niet doorbrak in het eerste elftal.

"Dat ik deze stap kan maken betekent veel voor mij", zegt de kersverse aanwinst van Heracles via de clubkanalen. "Als jonge speler verwacht ik mij bij Heracles Almelo goed te kunnen ontwikkelen. Veel aanvallers hebben dat in het verleden al bewezen, nu is het aan mij. Ik ben Heracles Almelo en 1. FC Köln dankbaar voor het mogelijk maken van deze overstap."

De middenvelder speelde afgelopen seizoen 29 wedstrijden in de Regionalliga West namens het tweede elftal van FC Köln. Daarin was hij twaalf keer trefzeker. "Onze scouting heeft Adrian uitgebreid gevolgd. Hij heeft in het tweede elftal van 1. FC Köln laten zien dat hij aanvallend sterk is. Adrian kan op meerdere posities op het middenveld en in de aanval uit de voeten en heeft een neus heeft voor de goal. Gezien zijn leeftijd en kwaliteiten verwachten we dat hij hier de volgende stap in zijn carrière kan maken", aldus technisch manager Tim Gilissen.

Tegenover de komst staat waarschijnlijk het vertrek van Yoëll van Nieff, die toestemming heeft gekregen om de transfer naar een nog onbekende club af te ronden. De verwachting is dat Heracles op korte termijn ook [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/352746/psv-verhuurt-mauro-junior-een-jaar-aan-heracles-almelo/,_blank,de komst van Mauro Junior] (PSV) wereldkundig maakt.