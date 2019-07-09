Live voetbal 14

Thelander 'zeer ongelukkig' bij Vitesse en wil vertrekken

Thelander 'zeer ongelukkig' bij Vitesse en wil vertrekken
Nathan Sprey
9 juli 2019, 07:53

Rasmus Thelander wil deze zomer vertrekken bij Vitesse. De verdediger is ongelukkig in Arnhem, omdat hij naar eigen zeggen niet in de plannen van trainer Leonid Slutski voorkomt. Daarom komt er na één seizoen vermoedelijk al een einde aan zijn dienstverband. "Ik ben zeer ongelukkig bij Vitesse."

Dat vertelt hij tegenover De Gelderlander. Veel interesse is er overigens nog niet. "Er ligt geen aanbieding voor mij. Ik heb vorig jaar ook weinig gespeeld", vertelt de centrale verdediger. "Maar ik kreeg op mijn tweede dag bij de club al een vreemd gevoel. De trainer koos onvoorwaardelijk voor Jake Clarke-Salter en maakte vervolgens Maikel van der Werff aanvoerder. Waarom was ik dan gehaald?", vraagt hij zichzelf af.

Thelander (28), die afgelopen jaar in totaal dertien wedstrijden uitkwam voor Vitesse, heeft nog een contract tot en met 2021. De kans is klein dat hij die daadwerkelijk uitdient. "Ik ben ambitieus. Ik wil voetballen. Ik wil belangrijk zijn in een team. Een leider. Als ik dat niet ben, dan werkt het niet bij een club. Dan ben ik chagrijnig", aldus de Deen.

Eerder kwam hij uit voor FC Zürich, Panathinaikos FC, AaB Fodbold en Akademisk BK.

Rasmus Thelander

Rasmus Thelander
Omonia FC Aradippou
Team: Omonia
Leeftijd: 34 jaar (9 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
AaB
28
5
2022/2023
Ferencváros
3
0
2022/2023
AaB
11
0
2021/2022
AaB
27
3

