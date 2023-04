Kadioglu blij met goal bij competitiedebuut: "Lang op gewacht"

Ferdi Kadioglu (19) maakte maandagavond zijn debuut namens Fenerbahçe en beloonde zijn eerste minuten in de Turkse Süperlig direct met een doelpunt: hij nam de 5-0 voor zijn rekening tegen het gepromoveerde Gazisehir. "Ik heb heel lang op dit moment gewacht," zei de zeer blije Kadioglu.

Op de site van zijn management vertelt hij over zijn competitiedebuut: vorig jaar deed hij alleen in de beker even mee. "Ik heb het niet per se makkelijk gehad en best veel teleurstellingen meegemaakt. Dan voelt dit als een soort beloning voor het harde werken en het niet-opgeven", aldus de jeugdinternational. "Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat ik mijn debuut heb kunnen bekronen met een doelpunt."

Kadioglu viel uitstekend in en was vlak voor zijn doelpunt ook al betrokken bij een mogelijkheid, maar die bal ging er uiteindelijk niet in. Later kwam hij ook als doelpuntenmaker binnen de lijnen. "Ik heb alleen maar positivie reacties gekregen van iedereen. Medespelers, fans en trainers."