Fraaie treffer brengt Duitsers de zege in Noord-Ierland

T.stiphout
10 september 2019, 00:48

Duitsland heeft zich hersteld van de nederlaag tegen het Nederlands elftal. De oosterburen waren maandagavond in Belfast te sterk voor koploper Noord-Ierland en zijn nu op doelsaldo koploper. Linksback Marcel Halstenberg werd met een prachtige goal de matchwinner bij de 0-2 zege.

De nederlaag tegen Oranje zorgde ervoor dat de Duitsers met wat knikkende knietjes naar Noord-Ierland afreisden. De gastheren waren na vier duels (tweemaal tegen Estland en Wit-Rusland) de volle buit en waren koploper. Op Windsor Park lieten de Noord-Ieren voor rust klassiek Brits voetbal zien: fel, gepassioneerd en veel lange ballen. De Duitsers hadden en bij tijd en wijle lastig, maar kregen wel de beste kansen.

Direct na rust was het op prachtige wijze wel raak voor Die Mannschaft. Met een fraaie uithaal opende Marcel Halstenberg (RB Leipzig) de score en zorgde voor de Duitse voorsprong in Belfast.

Noord-Ierland probeerde het in de tweede helft wel, maar Joachim Löws ploeg gaf weinig kansen weg. Kai Havertz kreeg nog een grote kans op de 0-2, maar de invaller van Bayer Leverkusen kopte net naast. Serge Gnabry besliste het duel in de blessuretijd alsnog.

Dankzij de overwinning in Belfast zijn de Duitsers nu op doelsaldo koploper. Duitsland heeft net als Noord-Ierland twaalf punten. Nederland heeft er, met een duel minder gespeeld, negen.

