'Vorm tot einde van seizoen terug bij Spurs na blessure van Lloris'

Michel Vorm keert terug bij Tottenham Hotspurs na de zware blessure van eerste doelman . De Nederlandse keeper zat sinds de zomer zonder club nadat zijn contract bij Spurs deze zomer ten einde was gekomen. Hij tekent nu een contract tot het einde van het seizoen, meldt de NOS.

Vorm kwam in de zomer van 2014 over van Swansea en keepte in totaal 47 keer voor de club uit Noord-Londen. Hij tekende destijds een contract voor vijf jaar en diende deze helemaal uit, maar kreeg geen nieuw contract aangeboden. De ex-keeper van FC Utrecht was vooral reservekeeper achter vaste doelman Hugo Lloris.

Lloris liep in het duel met Brighton & Hove Albion een blessure op aan zijn elleboog. De doelman van de Champions League-finalist viel bij een redding achterover en kwam hierbij erg ongelukkig terecht op zijn elleboog. Hij komt dit kalenderjaar sowieso niet meer in actie.