Napoli beschuldigt eigen spelers van werkweigering

Lars van Mil
6 november 2019, 15:31   Bijgewerkt: 16:01

Napoli heeft haar eigen spelers aangeklaagd. De club beschuldigt de selectie van werkweigering. Spelers wilden dinsdag na de 1-1 tegen Red Bull Salzburg niet terug naar het interne trainingskamp. Dit trainingskamp had voorzitter Aurelio De Laurentiis opgelegd na de 2-1 nederlaag van afgelopen weekend tegen AS Roma.

Voorlopig geldt een spreekverbod met de pers, laat Napoli in een korte verklaring weten. Het zint de clubleiding duidelijk niet dat de spelersbus leeg bleef. Na de remise in de Champions League stapten de spelers in hun eigen auto. Carlo Ancelotti en zijn staf reisden naar verluidt wel af om het belegde trainingskamp te hervatten. Maar ook de trainer raakte gisteren in opspraak. Hij boycotte de persconferentie.

Door de slechte resultaten in de Serie A verkeert Napoli in crisis. De huidige nummer zeven bindt graag de strijd aan met Juventus, maar de achterstand op de koploper bedraagt al elf punten. De teleurstellende 1-1 tegen Salzburg bevordert de sfeer allesbehalve.

