Van Dijk vooral blij: "We gaan, dat is het belangrijkste"

Eindelijk is het zeker dat het Nederlands elftal zich heeft geplaatst voor het EK van 2020. Oranje had zaterdag aan een 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland genoeg om een ticket te grijpen. Dat de wedstrijd in Belfast pover was, vindt niet belangrijk.

De aanvoerder van Oranje stond na de wedstrijd de NOS te woord en was vooral blij met het feit dat het EK-ticket een feit is. "We gaan en dat is het belangrijke", zei hij. "We wilden winnen en kregen kansen, maar wisten dat het heel lastig zou worden. Het belangrijkste is dat we het haalden, nu kan de focus op het EK." Bij vlagen had Oranje het lastig, weet Van Dijk. "Het laatste kwartier vooral, dan moet je heel sterk blijven en bij vlagen hebben we dat goed gedaan. We hadden beter kunnen zijn aan de bal, maar laten we genieten va het feit dat we naar het EK gaan."

Volgens Van Dijk kreeg ook Oranje de mogelijkheden om te scoren. "We creëerden kansen, als die erin gaan is het game over. Verdedigend hadden we het prima op orde. We stonden wel goed. We moeten niet te lang napraten, want we gaan naar het EK."

