Anderlecht heeft hulp nodig en presenteert Panamese back

Anderlecht is bezig aan een slecht seizoen en heeft maatregelen genomen. De club maakt vrijdagavond bekend dat de gelederen komt versterken. De rechtsback uit Panama komt over het New York Red Bulls en tekent tot 2023. Hij is pas na de winterstop inzetbaar.

Door personele problemen speelt Derrick Luckassen vaak als rechtsback bij Anderlecht, waar ook Philippe Sandler en Michel Vlap op de loonlijst staan. Met de komst van de 23-jarige Murillo zit Anderlecht wat ruimer in het jasje achterin. Murillo speelde op het WK in Rusland nog tegen Belgiue en heeft inmiddels 36 interlands in de benen voor Panama.

"Ik ben razend enthousiast over de kans die ik bij Anderlecht krijg", reageert de verdediger op zijn transfer. "Dit is een club met een rijke geschiedenis, die nu misschien wel even door een lastige periode gaat, maar ik ben naar hier gekomen om het team te helpen. Als international en in de MLS deed ik al flink wat ervaring op. Nu wil ik hier ontzettend hard werken om de volgende stappen in mijn carrière te kunnen zetten." Hij hoopt met Anderlecht de weg omhoog in te slaan, aangezien de huidige elfde plaats zwaar ondermaats is.