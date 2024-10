Minuut stilte en rouwbanden bij Sparta: "We gaan nog meer doen"

Sparta Rotterdam heeft donderdag het trieste nieuws ontvangen dat Jules Deelder is overleden. De fanatieke fan van de Rotterdamse club is 75 jaar geworden. Sparta zal in de thuiswedstrijd tegen AZ rouwbanden dragen en bovendien een minuut stilte in acht nemen.

Dat geeft bestuurslid Charles van der Steene aan tegenover RTV Rijnmond. Sparta is van plan om nog extra acties op poten te zetten om Deelder te eren. "We gaan nog meer doen. We hebben met zijn vrouw en dochter gesproken. We hebben bij de familie aangegeven dat we graag onze medewerking willen verlenen. Dat hebben we bij de familie neergelegd, want we willen niet aan de familie voorbij gaan en de wensen die zij hebben."

Dat Deelder erg betrokken was bij Sparta, is ook te zien op Het Kasteel. Op de rand van de Kasteeltribune staat de tekst 'De Hemelpoort heeft verdacht veel weg van Het Kasteel', afkomstig uit één van de werken van Deelder. "Dat was één van zijn spreuken, als ik dat zo mag noemen. Hij was vaak met Sparta bezig. Overal waar hij kwam, of dat nou Groningen of Maastricht was, zal hij niet hebben nagelaten om nog even te Sparta daarin te noemen. Als de mooiste en beste club van Nederland."