Van der Sar blikt terug op Spurs en wil ooit vertrekken bij Ajax

Edwin van der Sar heeft gehint naar een toekomstige transfer naar een andere ploeg. Eerst wil de algemeen directeur van Ajax dat de Amsterdammers structureel meedoen in de top van Europa, maar daarna vindt de oud-doelman het tijd om verder te kijken.

In een uitgebreid gesprek met Ajax TV laat Van der Sar weten nog altijd tevreden te zijn in de Nederlandse hoofdstad. "Maar uiteindelijk wil ik wel een keertje hier weg eigenlijk, om eens wat anders te gaan doen." Wanneer en naar welke club, daar liet Van der Sar zich niet over uit.

Eerst wil de voormalig doelverdediger nog 'naar een steady niveau' met Ajax. "We moeten de stap die we naar boven hebben genomen vasthouden en de komende jaren richting kunnen geven om echt een Europese topclub te worden die met grote regelmaat goede prestaties haalt." Vorig seizoen verraste Ajax met een plek in de halve finale van de Champions League, een paar maanden later was de groepsfase het eindstation en moeten de Amsterdammers in de Europa League verder.

Verstoorde droom

De finaledroom van vorig seizoen werd verstoord door een late tegengoal van Lucas Moura in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Dat fatale moment doet Van der Sar nog altijd pijn. "We hadden er moeten zijn, die finale in Madrid. Dat doet pijn. Je weet niet waar je moet kijken, je gelooft het niet. Ik stond op, ik dacht dat ik een schop tegen een muur aangaf. Ik vond de reactie van de supporters natuurlijk onwijs mooi, die hun helden toejuichten en bedankten voor alles wat ze meegemaakt hebben dat jaar."