Nog altijd geen duidelijkheid over toekomst Bosz bij Leverkusen

Het is nog niet duidelijk of Peter Bosz ook na dit seizoen voor de groep staat bij Bayer Leverkusen. De oefenmeester beschikt bij de Bundesliga-club over een aflopend contract. De Nederlander kon vrijdag nog geen uitsluitsel geven over zijn toekomst.

De oud-coach van onder meer Heracles Almelo, Ajax en Borussia Dortmund is bezig aan zijn tweede seizoen bij Leverkusen. Vrijdag werd hij door Kicker gevraagd naar zijn toekomst. "Dit is een mooie groep en een goede club. Bovendien vind ik de Bundesliga een prettige competitie. Ik ben hier tevreden", zei hij.

Of dat ook leidt tot een nieuw contract, weet Bosz niet. De clubleiding kan er ook voor kiezen om een andere coach te strikken. "Dat zou ik kunnen begrijpen", reageert Bosz. "Maar in de voetballerij worden voortdurend gesprekken gevoerd, hè? Mijn zaakwaarnemer heeft allang met de club gesproken. Tijdens het trainingskamp gaan we opnieuw met elkaar het gesprek aan", aldus de trainer. Hij hoopt en verwacht dat er snel duidelijkheid zal komen. "Het zal geen maanden meer duren. Uiteindelijk wordt het gewoon ja of nee."

Halverwege dit seizoen staat Leverkusen zesde in de Bundesliga.