RB Leipzig voorkomt na rust grote stunt Union Berlin

RB Leipzig heeft geen fout gemaakt in de Bundesliga. De Duitse koplopers wonnen het thuisduel met 3-1 van Union Berlin. Dat ging moeilijker dan gedacht, want de bezoekers boden uitstekend partij. Dat hielden ze alleen niet langer dan een helft vol.

Halverwege stond er namelijk een verrassende 0-1 op het scorebord in Leipzig. Marius Bülter had de gasten, bivakkerend op de twaalfde plaats in de competitie, in de tiende minuut op voorsprong gezet. Leipzig leek even haar serie van twaalf ongeslagen duels op de tocht te zetten, maar rechtte na rust de rug.

Spits Timo Werner en buitenspeler Marcel Sabitzer bogen de achterstand binnen een kwartier om in een voorsprong. Werner maakte in de slotfase ook zijn tweede. Daardoor is het gat met naaste belager Borussia Mönchengladbach na achttien duels vijf punten.