Sturing zet in op nieuwe speelstijl met Vitesse: "Moet inhoud bij"

Vitesse-trainer Edward Sturing wil met zijn ploeg op een andere manier van spelen dan in de eerste seizoenshelft. De trainer nam net voor de winterstop het stokje definitief over van de ontslagen Leonid Slutsky, maar de trainer is allesbehalve van plan om hetzelfde spel te spelen als zijn voorganger. Het eist wel de nodige arbeid. "We hebben in Portugal keihard getraind, we moeten topfit zijn om onze speelstijl uit te kunnen voeren."

Sturing zet bij Vitesse in op een nieuwe speelstijl. Waar Slutsky vaak in een 4-4-2 formatie speelde en de kat uit de boom keek, wil de nieuwe trainer de aanval zoeken met drie spitsen, hoge pressing en goed positiespel. "Gedurende de week is het positiespel sterk verbeterd", zei Sturing in De Gelderlander. "Bij vlagen zien we in wedstrijden dat het balbezit beter is geworden. Daarin zit een positieve ontwikkeling. Maar al dat balbezit levert ook nog te weinig op. Ik wil dat we veel meer naar voren doordraaien en de aanval zoeken. De opbouw verzorgen, waarna de middenvelders de bal terugkaatsen, schiet niet op."

De verandering in speelstijl eist de nodige fitheid van de spelers en dat is iets waar Sturing nog niet tevreden over is. "Er is in Portugal keihard getraind. We hebben op fysiek vlak ook stappen gemaakt, maar er moet nog meer inhoud bij. Wij moeten op conditioneel vlak echt veel beter worden. Zeker om onze speelstijl uit te kunnen voeren. In de oefenwedstrijd tegen Duisburg zag je de vermoeidheid."

Lang de tijd heeft Vitesse inmiddels niet meer, want aankomend weekend wordt de Eredivisie weer hervat. De ploeg uit Arnhem begint zaterdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, De ploeg van Sturing bezet momenteel de zesde plek op de ranglijst.