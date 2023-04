Van Praag: "Competities moeten uiterlijk 28 april weer starten"

Nu het EK is doorgeschoven van 2020 naar 2021, ontstaat er een nieuw probleem voor de voetbalbonden. De competities moeten namelijk voor 30 juni worden afgemaakt en dat is geen gemakkelijke opdracht, zeker niet omdat het coronavirus zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Michael van Praag van de UEFA geeft tekst en uitleg.

De UEFA-bestuurder was dinsdag digitaal aanwezig bij de conferentie van de UEFA. Hij heeft wel in het hoofd hoe het nu verder moet. "Er liggen nu een aantal scenario's om de competitie's weer te hervatten", vertelt hij aan de NOS. "Men heeft nu per week bekeken wat er gebeurt als we de competities op dat moment weer hervatten."

De Eredivisie en de Eerste Divisie liggen nu tot 6 april stil, maar er is nog iets meer speling. "Als we 28 april weer starten, kan alles nog op de normale manier doorgaan. Maar dan zou wel de Champions League in elkaar geschoven moeten worden. Je zou dan om de week spelen. Competities mogen nu ook spelen op dagen dat er Champions League-voetbal is. Dat mocht eerst niet, maar daar gaan we nu wat soepeler mee om. Anders krijg je de nationale competities niet af. Iedereen moet een beetje water bij de wijn doen. Het is een compromis voor iedereen", aldus de voormalig KNVB-preses.

