'Anderlecht wil na Ten Rouwelaar ook keepersbelofte van NAC'

NAC Breda kan mogelijk een financiële meevaller tegemoet zien. Anderlecht heeft zich namelijk gemeld voor O19-keeper Bart Verbruggen en de Bredanaars zijn bereid om te onderhandelen. Recentelijk stapte keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar ook al over naar de Belgische topclub.

Dat schrijft BN/De Stem althans. Toch hoeft die overgang niet per se iets met deze interesse te maken te hebben, want eerder had Anderlecht ook al sluimerende belangstelling. Ditmaal is er echter ook een concreet bod gedaan op jeuginternational Verbrugge. Technisch directeur Tom Van Den Abbeele wil 'er niets over kwijt' met het oog op hun onderhandelingspositie.

Wel geeft hij aan dat Anderlecht niet de enige club is die interesse heeft in het talent. Zijn zaakwaarnemer Mitchell Drooduin geeft echter te kennen dat hij niet op de hoogte is van de concrete belangstelling, ook niet vanuit de stad ten westen van Brussel. "Interesse zal er altijd zijn voor een talentvolle keeper, maar wij hebben niet de intentie om te vertrekken", laat Drooduin weten tegenover de regionale ochtendkrant. Verbrugge, als reservekeeper actief vorig jaar op het WK Onder 17, is volgens hem vooral bezig om eerste keeper van NAC Breda te worden.

