Veronica Inside: Dest gaat naar FC Barcelona

Twee tegenstrijdige berichten over Sergino Dest zijn vanochtend verschenen. Veronica Inside claimt heel stellig dat de Ajacied niet naar Bayern München vertrekt, maar naar FC Barcelona. Zaakwaarnemer Joes Blakborn spreekt dat bij De Telegraaf tegen. "Er is geen concrete belangstelling."

'De kans dat van Ajax naar FC Barcelona vertrekt is bijzonder groot', meldt Veronica Inside. Het tv-programma zegt daarvoor betrouwbare bronnen te hebben en die zeggen dat de negentienjarige rechtsback zo goed als rond is. Alleen wil Barça dit nieuws vanwege de coronacrisis nog niet naar buiten brengen. De vraag is of dat überhaupt ooit gaat gebeuren, want het gerucht is gelijk ontkend door de zaakwaarnemer van Dest. "Barcelona heeft weleens geïnformeerd naar de situatie van Sergino, maar dat was het. Er is geen concrete belangstelling. Niet bij mij gemeld en niet bij Ajax", aldus Blakborn tegen De Telegraaf.

Joes Blakborn, zaakwaarnemer Sergino Dest: ,,#Barcelona heeft weleens geïnformeerd naar de situatie van Sergino, maar dat was het. Er is geen concrete belangstelling. Niet bij mij gemeld en niet bij #Ajax.” — Mike Verweij (@MikeVerweij) May 15, 2020

Voordat de coronacrisis zijn trede deed, was Dest hard op weg naar Bayern München. Door de uitbraak van de pandemie kwam de overgang echter op losse schroeven te staan. Het zag ernaar uit dat Dest bij Ajax zou blijven. De meeste recente berichten beweren echter weer dat het alle kanten op kan.

