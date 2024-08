Snoei over trainen met richtlijnen: "We mogen niet eens koppen"

Er mag door de profclubs getraind worden, maar alleen als de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. De Graafschap-trainer Mike Snoei, die met spanning afwacht wat de voorzieningenrechter donderdagavond beslist, beseft dat de trainingen niet zo leuk zijn als normaal.

Contact tussen de spelers is niet toegestaan en er moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden. "Het begint nu toch wel saai te worden", verzucht Snoei bij Omroep Gelderland. "Zo trainen is erg gekunsteld. We mogen niet eens koppen, dus we moeten de bal over de grond laten lopen. We hebben als clubs te maken met veel restricties."

Ook buiten de lijnen is het allemaal anders, beseft Snoei. "Ook het begroeten 's ochtends is natuurlijk mega saai. Dit is niet zoals het voetbal is, maar we hebben het ermee te doen en houden ons netjes aan de regels. Maar het gaat wel tegenstaan, merk ik. Hopelijk mag er binnenkort toch weer wat meer, hoorde ik de minister zeggen."

Snoei ontving deze week goed nieuws, toen bekend werd dat de club in zee gaat met Joey Konings. De spits komt over van Heracles Almelo. "Een spits die bij ons past. Een type die voorop gaat in de strijd, altijd keihard werkt maar hij kan ook heel goed voetballen."