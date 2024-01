Dijkhoff positiever over plan: "Één lijn trekken cruciaal"

VVD's fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is een stuk positiever over het vernieuwde plan van de KNVB om namens de voetballerij steun aan te vragen bij de overheid. Eerder nog liet de politicus weten dat de steunaanvraag vanuit Zeist erg rommelig was en de voetballerij in dat geval achteraan moest sluiten. Ditmaal is hij iets positiever over de ontwikkelingen. "Misschien zou je het een lesje in realisme kunnen noemen dat er nu wel een plan ligt."

Dat vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad. "Wat ik zie, wekt vertrouwen", stelt hij na de eerder nog zulke kritische noten. "Het is ook goed dat clubs die met flinke salarissen kunnen werken, niet aan een garantstelling willen doen. Dat zou ook onrechtvaardig zijn. Dan verkopen ze straks twee spelers voor 15 miljoen, maar moet een gemeente betalen om de club overeind te houden. Dan heb je als burger toch vooral het idee dat je die dure spelers aan het onderhouden bent."

Ook is de eensgezindheid, ook te zien in onder andere de solidariteitsfondsen, positief voor Dijkhoff. "Ik hoop ook dat de KNVB en de clubs samen met al die bonden op één lijn blijven. Je hebt in het voetbal heel wat groepen - er zijn zoveel brancheclubjes dat er meer afkortingen zijn dan wij in de politiek hebben - maar één lijn trekken is cruciaal."

Niet snel weer met publiek

Toch betekent dat niet dat het vooruitzicht verandert voor de voetballerij, als het gaat om spelen zonder publiek. "Hopelijk is dat snel, maar de lege stadions zullen we gaan zien, vrees ik. Een pijnlijke reminder dat het virus nog onder ons is", aldus Dijkhoff.

Daarom staan ook de burgemeesters nog niet te springen om het voetbal (met publiek) te hervatten, zo verzekert Paul Depla, de burgemeester van Breda en tevens woordvoerder van al zijn collega's, tegenover de ochtendkrant. "Er mag nu formeel nog niet eens in een partijvorm getraind worden. Veranderingen zullen stapsgewijs gaan", verwacht Depla.