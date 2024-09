Marokkaanse bond wil AZ'er Taabouni strikken als international

De Marokkaanse voetbalbond hoopt Mohamed Taabouni te strikken als toekomstig international. De aanvaller van AZ beschikt over een Nederlands en Marokkaans paspoort en mag zodoende voor beide landen uitkomen. Hoewel hij zijn interlands voor de jeugdteams van Oranje speelde, voerde hij reeds een gesprek met de bond van Marokko.

Dat schrijft Voetbal International. In de telefonische gesprekken hoorde Taabouni (18) dat bondscoach Vahid Halilhodzic hem nadrukkelijk in de gaten houdt. Of dat ook direct tot een oproep zou leiden in september, zodra hij akkoord gaat, is onbekend. Zelf heeft de middenvelder annex aanvaller zijn keuze overigens nog niet gemaakt, zo schrijft het weekblad.

Taabouni wordt in Alkmaar gezien als groot talent en debuteerde reeds in het eerste elftal. In de KNVB Beker mocht de jeugdinternational tegen Groene Ster twaalf minuten voor het einde invallen. Voor komend seizoen neemt Taabouni plaats in de A-selectie van Arne Slot. Vorige zomer werd Haarlemmer Europees kampioen met Oranje onder 17 en bereikte hij in het najaar met datzelfde team de halve finale van het wereldkampioenschap.