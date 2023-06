Robben dacht even aan Bayern-rentree: "Ik voelde me zo fit"

Arjen Robben hing vorig jaar zijn schoenen aan de wilgen, maar had daar niet meteen vrede mee. De 36-jarige buitenspeler dacht namelijk even aan een rentree, maar zag daar uiteindelijk toch van af.

Zijn rentree moest dan bij Bayern München zijn, waar er door de blessures van Serge Gnabry en Kingsley Coman problemen waren ontstaan in de voorhoede. "In december en januari dacht ik er eventjes aan om mijn rentree te maken. Ik voelde me zo fit", vertelt hij aan Bild. Toch besloot de aanvaller om het niet te doen. "Het kriebelde bij me om weer mijn voetbalschoenen te pakken, maar ik genoot ervan om bij mijn gezin te zijn en heb mijn gedachten verzet door te gaan skiën."

De buitenspeler droeg tussen 2009 en 2019 het tricot van Bayern München. Op 18 mei 2019 kwam hij voor het laatst in actie voor de ploeg, in de kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Hij kwam in die 5-1 zege tot scoren en sloot zijn loopbaan zodoende in stijl af.