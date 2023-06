Tottenham met Bergwijn en Kane tegen Manchester United

José Mourinho heeft tegen Manchester United een basisplaats ingeruimd voor Steven Bergwijn. Daarnaast verschijnt ook Harry Kane aan de aftrap. Beide spelers van Tottenham Hotspur zaten voor de coronacrisis al in de lappenmand.

Kane richtte zich in de normale situatie op het EK met Engeland en voor Bergwijn was het twijfelachtig of hij nog in actie kon komen voor Spurs. Gedurende de coronastop zijn beiden hersteld van respectievelijk een hamstring- en enkelblessure en doet Mourinho in de topper tegen United gelijk een beroep op hen.

Tottenham beschikt niet over Dele Alli. Vanwege een coronavideo is hij geschorst. Aan de zijde van tegenstander United zit Paul Pogba op de bank. Voor beide ploegen is het duel belangrijk. Spurs moet uitzicht houden op Europees voetbal en United wil aansluiting houden met de vierde plek, die goed is voor deelname aan de Champions League.