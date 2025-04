Vitesse heeft staf compleet met komst Fiesser (33)

Vitesse is wat de technische staf betreft helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. De ploeg uit Arnhem legde eerder al de Duitse trainer Thomas Letsch vast en heeft nu ook een Duitse assistent aan boord gehaald. De club meldt dat Jan Fiesser als rechterhand van zijn landgenoot zal moeten fungeren.

De pas 33-jarige trainer kwam tot 2017 uit in het Duitse betaald voetbal. Hij speelde onder meer bij Arminia Bielefeld, SV Sandhausen en 1. FC Saarbrucken in de 2. en 3. Bundesliga, voordat hij zijn actieve carrière afsloot bij het tweede team van FC Schalke 04. Toen was hij al bezig met het training van jeugdteams. Ook werkte hij als video-analist in de jeugd van Eintracht Frankfurt. Nu zal hij aan het werk gaan bij Vitesse, waar Joseph Oosting eveneens assistent van Letsch is.

Fiesser heeft zin in zijn periode in Arnhem, waar hij voor twee jaar getekend heeft. "Dit is voor mij de perfecte stap. Als oud-profvoetballer ben ik mij nu aan het ontwikkelen als trainer. Na eerst behoorlijk wat jaren in de jeugdopleiding te hebben gewerkt, wil ik nu mijn vizier uitbreiden naar het eerste elftal. Omdat ik weet hoe het is om profvoetballer te zijn, hoop ik de spelers op die manier te kunnen raken. Dat probeer ik te combineren met mijn kwaliteiten als trainer."