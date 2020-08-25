Ejuke skipt trainingskamp Heerenveen, transfer nadert

25 augustus 2020, 11:52
Lars van Mil | Redacteur

De miljoenentransfer van Chidera Ejuke komt steeds dichterbij. sc Heerenveen neemt de 22-jarige dribbelaar niet mee op trainingskamp naar De Lutte. Ejuke krijgt de ruimte om te onderhandelen met een nieuwe club. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om CSKA Moskou.

Heerenveen laat via de officiële kanalen weten dat Ejuke toestemming heeft gekregen voor de onderhandelingen. Een club wordt niet concreet genoemd door de Friezen, maar de Leeuwarder Courant en later Voetbal International brachten al naar buiten dat CSKA zaken wil doen met Heerenveen.

De Russen zouden maar liefst twaalf miljoen euro over hebben voor de smaakmaker van Heerenveen. Ejuke's zaakwaarnemer Atta Aneke wil nog niet bevestigen dat het om CSKA gaat. "Een akkoord ligt er op dit moment nog niet, maar er zijn gesprekken met meerdere clubs", zegt de belangenbehartiger tegen OwnGoalNigeria.

Als Ejuke inderdaad voor twaalf miljoen vertrekt, is hij na Alfonso Alves en Miralem Sulejmani de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Heerenveen.

Chidera Ejuke

Chidera Ejuke
Sevilla
Team: Sevilla
Leeftijd: 28 jaar (2 jan. 1998)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sevilla
25
1
2024/2025
Sevilla
25
2
2023/2024
Antwerp
29
4
2022/2023
Hertha BSC
20
0

