Groningen baalt van schema: "Niet voordelig voor ons"

Bij FC Groningen is het conceptschema dat de KNVB woensdag naar buiten bracht niet met enthousiasme ontvangen. De club begint het seizoen namelijk met thuisduels met PSV en Ajax en krijgt dus niet de kans om het stadion uit te verkopen voor die duels. Jammer, vindt Wouter Gudde.

In het begin van het seizoen zal er nog geen of beperkt publiek toegelaten worden. Groningen krijgt dus niet de kans om het stadion uit te verkopen voor de duels met PSV (13 september) en Ajax (4 oktober), terwijl dat na de winter misschien wel had gekund. Groningen beraamde eerder al een verlies van 400.000 euro bij duels zonder publiek. Bij grote duels bedraagt dat zelfs vijf ton.

?Zeker door de aanwezigheid van Arjen Robben had Groningen het stadion voor die duels wel uit kunnen verkopen, maar nu gaat dat niet gebeuren. "Het programma is dus niet heel voordelig voor ons en ook zuur voor onze supporters, waarvan er waarschijnlijk veel minder aanwezig kunnen zijn dan wij allemaal hadden gewild bij die duels", zegt algemeen directeur Wouter Gudde tegen De Telegraaf.

"We hebben begrip voor de situatie en beseffen dat het een bijzonder seizoen gaat worden, waarin niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Sportief hebben we er ook geen enkel probleem mee. Alleen had het voor ons in financieel opzicht fijn geweest wanneer de KNVB het duel tegen Ajax in bijvoorbeeld november of december had ingepland. Tegen die tijd kan er misschien weer voor een vol stadion worden gespeeld. Het enige wat wij nu kunnen hopen, is dat er vanaf 1 september misschien meer publiek mogelijk is dan we nu denken."