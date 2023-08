'Van Hecke niet naar Utrecht, maar naar Heerenveen'

Jan Paul van Hecke is op weg naar sc Heerenveen. De Friese club neemt de twintigjarige centrumverdediger op huurbasis over van Brighton & Hove Albion, zo melden onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad. Op dit moment is Van Hecke nog speler van NAC Breda.

Het is echter een kwestie van tijd alvorens Van Hecke de overstap maakt naar Brighton. De Engelse club wil hem vervolgens direct verhuren aan een club in de Eredivisie. De keuze leek op FC Utrecht te vallen, maar Van Hecke zal volgend seizoen te bewonderen zijn in het Abe Lenstra Stadion.

FC Utrecht ziet af van het huren van Jan Paul van Hecke om de ontwikkeling van Tommy St. Jago niet te blokkeren. De club was eerder serieus in de markt voor de Zeeuwse verdediger, die nu door Brighton & Hove Albion wordt verhuurd aan SC Heerenveen. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) September 3, 2020

Heerenveen staat op het punt nog een centrumverdediger te presenteren: Pawel Bochniewicz. De 24-jarige verdediger komt spoedig over van Górnik Zabrze. Timo Letschert was ook in beeld in Friesland, maar hij vervolgt zijn loopbaan bij AZ.