Slot greep nét naast aanwinst in januari: "Hij overtuigde me om naar Feyenoord te komen"

Feyenoord was in januari dicht bij de komst van . De 22-jarige verdediger van Brighton & Hove Albion werd begeerd door trainer Arne Slot, die zich intern hard maakte voor zijn komst. Feyenoord wilde Van Hecke huren van Brighton, maar de Premier League-club zette uiteindelijk een streep door de deal.

"Arne Slot had me een paar keer gebeld", blikt Van Hecke terug in gesprek met Voetbal International. "We voerden ontzettend goede gesprekken en hij overtuigde me naar Feyenoord te komen." Feyenoord zocht een vervanger voor de geblesseerde Gernot Trauner en dacht met Van Hecke een goede oplossing te hebben gevonden. "Ik had een goed gevoel, want Slot wilde me als speler van NAC Breda ook al naar AZ halen."

"Hij had verschillende wedstrijden van me bekeken en kwam met een haarfijne analyse. Hij vond me erg verbeterd en niet meer zo druistig als toen. En hij zag dat ik sterker was geworden in het spel aan de bal", vertelt Van Hecke. "Slot wilde per se een Nederlander. Dan denk je wel: Een topclub, bovenaan in de Eredivisie, nog in het bekertoernooi actief en ze spelen Europees voetbal. Als je daar kan spelen, geeft dat wel een boost..."

Uiteindelijk ging Brighton echter niet overstag. "De club wilde het niet. En met een reden. Dan kan je hoog of laag springen, maar het gaat niet gebeuren." Van Hecke kwam voor de jaarwisseling nauwelijks aan spelen toe, maar mocht sindsdien zijn opwachting maken in enkele beker- en competitiewedstrijden. "Ik zit er steeds dichter tegenaan, we gaan meer wedstrijden spelen, strijden voor een ticket voor de Champions League en spelen de kwartfinale van de FA Cup. Dan zit ik gewoon op een goede plaats."