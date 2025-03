Botman na gelijkspel met PSG: "Ik geloof in de titel"

speelde zondagavond met Lille doelpuntloos gelijk tegen Paris-Saint Germain. De oud-verdediger van Ajax en sc Heerenveen liet een uitstekende indruk achter in het Franse topduel en staat met Lille nog altijd aan kop in Frankrijk. De twintigjarige Botman gelooft dan ook dat de Europa League-opponent van Ajax dit seizoen mee kan doen om de titel.

Door het gelijkspel met PSG moet Lille de koppositie momenteel wel delen met het Olympique Lyon van Memphis Depay, dat zaterdagavond simpel won bij OGC Nice. Mede door een doelpunt van Memphis werd het 1-4, waardoor zowel Lille als Lyon nu 33 punten heeft in Ligue 1. PSG zit daar met een puntje minder kort achter. De Parijzenaren aasden in Noord-Frankrijk op het pakken van de koppositie, maar Botman hield Moise Kean in de tang en kon ook de even later ingevallen Kylian Mbappé van scoren afhouden. Het leverde de Nederlander een 7 op in de Franse sportkrant L'Equipe.

Op de persconferentie gaf Botman toe dat PSG de betere was geweest, maar toch was hij toch tevreden. "PSG zette ons onder druk. Daar zijn wij wel teleurgesteld over, omdat we beter kunnen. Maar uiteindelijk is dit voor ons een prima resultaat. Ik denk nog steeds we in staat zijn om kampioen te worden. Waarom niet? Ik geloof erin."