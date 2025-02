Jansen wil niet 'knokken': "We spelen voetbal, geen karate"

FC Emmen hoopt vanavond (vrijdag) de eerste overwinning van het seizoen te boeken in de Eredivisie, uit bij Sparta Rotterdam. Ondanks dat de ploeg onderaan staat en pas drie punten greep, is het nog redelijk rustig in Drenthe. Volgens Anco Jansen moet de ploeg zich blijven richten op het voetballende aspect.

De NOS vroeg Jansen of zijn ploeg wel kan knokken. "Deze vragen krijg je altijd als je onderaan staat. Maar we spelen voetbal, geen karate. Wij zijn goed aan de bal, dan moet je geen vechtvoetbal gaan spelen of weet ik wat", is zijn duidelijke reactie. "We moeten een beter plan hebben voor als we de bal niet hebben. En als wij veel de bal hebben, kunnen we wedstrijden winnen. Zo zijn we de laatste twee jaar in de Eredivisie gebleven. En ik zie geen aanleiding dat dat dit jaar niet gaat lukken."

De afgelopen jaren pakte Emmen steeds een prima aantal punten in de eerste tien duels, terwijl de teller nu dus pas op drie staat. Toch is het nog rustig rondom de club. "Natuurlijk zijn er zorgen bij iedereen die Emmen een warm hart toedraagt. Maar de ene club gaat er anders mee om dan de andere. De trainer ontslaan, lijkt mij sowieso een heel slecht plan."

Het schema van Emmen was niet mals, weet aanvoerder Jansen. De komende duels moet het gaan gebeuren. "Het is heel simpel. Wij hebben bijna alle ploegen uit het linkerrijtje gehad. En over het algemeen is het zo dat je makkelijker wint van ploegen uit het rechterrijtje. Het is nu wel aan ons om het te laten zien, het moet wel gebeuren."