Lukaku maakte er 35 in 2020: "Hoor bij de vijf beste spitsen"

Voor Romelu Lukaku was 2020 een uiterst productief jaar. De Belgische aanvaller van Internazionale scoorde in totaal 35 treffers in het kalenderjaar en kende daarmee een uitstekend jaar. Normaal staat de aanvalsleider van Inter niet stil bij cijfers, maar trots is hij uiteraard wel.

Niemand maakte in het jaar meer goals in UEFA-competities dan Lukaku. "Ik sta daar niet bij stil, bij cijfers", vertelt de spits aan Sport/Voetbalmagazine. "Mijn voordeel is dat ik op jonge leeftijd prof geworden ben. Ondanks mijn moeilijke eerste jaren bij de Rode Duivels wist ik honderd procent zeker dat ik daardoor op een dag topschutter aller tijden zou worden, ook omdat ik al jaren omringd ben door topspelers. Niet de records zijn mijn motor. Als je elf jaar als prof op het veld staat, is het logisch dat je een paar records breekt", zegt hij nuchter.

Eerder liet de spits al optekenen dat veel respect heeft voor Robert Lewandowski. Toch rekent hij ook zichzelf tot de vijf beste spitsen ter wereld. "Nu? In de afgelopen vijf maanden wel, ja. Ik wil die top niet rangschikken van één tot vijf, maar ik maak er wel deel van uit, op dit moment", zegt de 27-jarige aanvaller, die in de bloei van zijn loopbaan zit.

Eén van zijn kwaliteiten is dat hij Inter als absolute talisman fungeert. "Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die ik draag, dus heb ik niet het recht om de armen te laten zakken. Als ik de armen laat zakken, heeft dat meteen een negatieve impact op de groep. Je hebt op het veld leiders nodig als ik, als Arturo Vidal, Nicolo Barella of Alexis Sanchez. Alleen met zo'n ingesteldheid kan je als team mentaal een knop omdraaien en een wedstrijd doen kantelen."