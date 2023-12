Nieuw Feyenoord-stadion weer een stap dichterbij

De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord is weer een stap dichterbij. De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond met een minimale meerderheid het bestemmingsplan Feyenoord City goedgekeurd.

Het plan werd met één stem meer aangenomen (21 tegen 20). Alle oppositiepartijen stemden tegen, de gehele coalitie stemde voor. Het is nog niet zeker of het nieuwe stadion ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Feyenoord beslist pas volgend jaar september of de vervanger van De Kuip er komt.

De totale kosten voor de bouw van het nieuwe stadion worden geschat op 444 miljoen euro. Op zijn vroegst zal Feyenoord het nieuwe onderkomen betrekken. Volgens de oorspronkelijke planning zou de Rotterdamse club het stadion in 2023 in gebruik nemen.

Een aantal maanden geleden bevestigde Feyenoord door te gaan met de ontwikkeling van het nieuwe stadion. "De weg is nog lang en we zijn er zeker nog niet. Maar de afgelopen maanden zijn wel goede stappen gezet, die de club en het stadion het vertrouwen geven dat we – hand in hand met veel supporters, de gemeente en andere stakeholders – het nieuwe stadion voor elkaar kunnen krijgen", zei algemeen directeur Mark Koevermans.