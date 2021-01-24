Live voetbal

Memphis zonder te scoren belangrijk bij vernedering aartsrivaal

0 reacties
Photo of Vincent Houttuin Vincent Houttuin
24 januari 2021, 23:04

Olympique Lyon heeft zondagavond aartsrivaal AS Saint-Étienne vernederd. De ploeg van trainer Rudi García won de Derby du Rhône met liefst 0-5. Memphis Depay scoorde zelf niet, maar was wel bij meerdere doelpunten betrokken.

De score werd na een kwartier geopend door Tino Kadewere, die van dichtbij raak schoot nadat een corner van Memphis in het strafschopgebied bleef hangen. Marcelo maakte er vervolgens 2-0 en 3-0 van. Beide keren kopte hij raak op aangeven van Léo Dubois. Kadewere nam ook het vierde doelpunt van Lyon voor zijn rekening. Met een fraai balletje met buitenkant rechts was Memphis de aangever.

Net als bij het eerste en vierde doelpunt was Memphis ook betrokken bij de vijfde en laatste goal die Lyon zondagavond scoorde. De vrije trap van de Nederlandse aanvaller werd van richting veranderd door Saint-Étienne-middenvelder Denis Bouanga, die het doelpunt achter zijn naam kreeg. Lyon is na de 0-5 zege nog steeds de nummer drie van de Ligue 1 en heeft twee punten minder dan zowel Paris Saint-Germain als Lille.

Overige uitslag

Stade Rennes - Lille OSC 0-1

Saint-Étienne - Lyon

Saint-Étienne
0 - 5
Olympique Lyonnais
Gespeeld op 24 jan. 2021
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2020/2021

Meer info

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lens
22
25
52
2
Paris SG
22
30
51
3
Lyon
22
16
45
4
Marseille
22
19
40
5
Lille
22
4
34

Complete Stand

