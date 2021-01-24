Memphis zonder te scoren belangrijk bij vernedering aartsrivaal

Olympique Lyon heeft zondagavond aartsrivaal AS Saint-Étienne vernederd. De ploeg van trainer Rudi García won de Derby du Rhône met liefst 0-5. scoorde zelf niet, maar was wel bij meerdere doelpunten betrokken.

De score werd na een kwartier geopend door Tino Kadewere, die van dichtbij raak schoot nadat een corner van Memphis in het strafschopgebied bleef hangen. Marcelo maakte er vervolgens 2-0 en 3-0 van. Beide keren kopte hij raak op aangeven van Léo Dubois. Kadewere nam ook het vierde doelpunt van Lyon voor zijn rekening. Met een fraai balletje met buitenkant rechts was Memphis de aangever.

Net als bij het eerste en vierde doelpunt was Memphis ook betrokken bij de vijfde en laatste goal die Lyon zondagavond scoorde. De vrije trap van de Nederlandse aanvaller werd van richting veranderd door Saint-Étienne-middenvelder Denis Bouanga, die het doelpunt achter zijn naam kreeg. Lyon is na de 0-5 zege nog steeds de nummer drie van de Ligue 1 en heeft twee punten minder dan zowel Paris Saint-Germain als Lille.

Overige uitslag

Stade Rennes - Lille OSC 0-1