'Spartak Moskou hoopt transfer Hendrix deze week af te ronden'

Spartak Moskou wil de komst van Jorrit Hendrix deze week afronden, zo schrijft het Eindhovens Dagblad maandagavond. PSV heeft met de Russische club een akkoord bereikt over de transfervoorwaarden. Aan de verkoop van Hendrix verdienen de Eindhovenaren ongeveer 700.000 euro.

Diverse media maakten afgelopen weekend melding van de nakende transfer van Hendrix. De middenvelder is naar Rusland gevlogen om de overgang af te ronden. Hij moet nog even wachten alvorens hij medisch gekeurd wordt, omdat het vanwege de corona-restricties moeilijk is om te reizen.

Wel is er door alle partijen al een keuringsdatum en -locatie afgesproken. Als het meezit, wordt het medische onderzoek afgerond voordat Spartak Moskou op trainingskamp gaat. Wordt de deal afgerond, dan verlaat Hendrix de Eindhovense club na zestien jaar.

Hendrix streek in 2004 neer in de jeugdopleiding van PSV en debuteerde negen jaar later in de hoofdmacht. Met de Eindhovense club won hij driemaal de landstitel en twee keer de Johan Cruijff Schaal. In totaal kwam hij tot 238 wedstrijden voor PSV, waarvan 173 in de Eredivisie. Dit seizoen kwam Hendrix onder Roger Schmidt weinig aan spelen toe.