Spoorboekje: cruciaal duel Emmen, KKD-duels en RB Leipzig

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 12 februari.

Wedstrijden

NAC Breda - FC Eindhoven (16:30 uur)

Na drie teleurstellende gelijke spelen moest men bij NAC zijn conclusies trekken: directe promotie wordt een heel moeilijk verhaal. Nog altijd is de achterstand op de top drie groot, maar de klinkende 4-0 zege op nummer twee Almere City was in ieder geval goed voor het vertrouwen in Breda. Nu is het zaak dat die wedstrijd een goed vervolg krijgt. Dat moet dan gebeuren tegen FC Eindhoven, dat de laatste zeven wedstrijden niet wist te winnen.

RKC Waalwijk - FC Emmen (18.45 uur)

Wanneer boekt FC Emmen de eerste zege van het seizoen? Dat is de grote vraag. Zeker is dat de ploeg van Dick Lukkien, die met Glenn Bijl en Caner Cavlan zeer vermoedelijk al twee sterkhouders moet missen, haast moet maken om niet al het perspectief op handhaving te verliezen. Een zege in Waalwijk is broodnodig, al toont de ploeg in het veldspel wel beterschap de laatste tijd. Nu de punten nog...

RB Leipzig - FC Augsburg (20.30 uur)

Als er een ploeg in de Bundesliga is die Bayern München dit seizoen gaat stoppen, dan lijkt het van RB Leipzig af te moeten komen. Nadat de nummer twee van Duitsland zich verslikte in FSV Mainz (3-2) bedraagt de achterstand op Der Rekordmeister zeven punten. Vanavond moet er in ieder geval afgerekend worden met FC Augsburg om in het spoor te blijven van de koploper. Wie weet wat dit seizoen dan nog kan brengen voor Leipzig.

Voetbal op tv

16.30 uur: NAC Breda - FC Eindhoven, ESPN - live verslag van het Eerste Divisie-duel

16.30 uur: Jong AZ - Jong FC Utrecht, ESPN 2 - live verslag van het Eerste Divisie-duel

18.30 uur: Hannover 96 - SC Paderborn, ESPN 4 - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

18.45 uur: RKC Waalwijk - FC Emmen, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

20.30 uur: RB Leipzig - FC Augsburg, ESPN 4 - live verslag van het Bundesliga-duel

21.00 uur: Celta Vigo - Elche, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van het La Liga-duel