De Ligt en Chiellini keren terug op trainingsveld Juventus

en hebben maandagmiddag hun gezicht laten zien op de training van Juventus. De centrumverdedigers moesten de afgelopen wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege blessures, maar lijken fit om dinsdagavond in de Champions League tegen FC Porto te spelen. In eigen huis moet Juventus een 2-1 nederlaag wegpoetsen.

De Ligt speelde de heenwedstrijd tegen Porto nog mee, maar haakte daarna voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Spezia in de warming up af. Daarna bleek de verdediger ook niet fit genoeg om afgelopen zondag mee te spelen tegen Lazio. Andrea Pirlo heeft hem nu dus weer kunnen verwelkomen op de training. Daar zal moeten blijken of de ex-Ajacied dinsdag mee kan doen.

Chiellini viel in Porto op zijn beurt uit met een spierblessure en stond sindsdien aan de kant. Er werd gevrees voor een lange afwezigheid, maar ook de routinier is dus weer in training. Pirlo zal ongetwijfeld voorzichtig zijn met de ervaren verdediger. Juventus verloor in Porto met 2-1 en moet dus in het eigen Allianz Stadium aan de bak om de kwartfinales te bereiken.