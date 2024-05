Kampioensduel Ajax laat op zich wachten na remise tegen Utrecht

Ajax heeft het inhaalduel tegen FC Utrecht in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld. De Amsterdammers kwamen na ruim tien minuten spelen op achterstand, toen Simon Gustafson een penalty benutte. Na rust zorgde Edson Álvarez voor de gelijkmaker. De thuisploeg was dominanter, maar wist niet heel erg veel grote kansen te creëren tegen het verdedigend goed geposteerde FC Utrecht. Ajax kan na de remise zondag alleen kampioen worden als PSV zaterdagavond punten verspeelt.

De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg, in de persoon van Dusan Tadic. Zijn stiftje miste echter kracht, waardoor Mark van der Maarel de bal voor de doellijn weg kon plukken. De eerste gevaarlijke aanval van de Domstedelingen leverde direct een strafschop op. Nicolás Tagliafico vloerde Gyrano Kerk. Op attenderen van de VAR wees arbiter Lindhout naar de strafschopstip. Simon Gustafson pakte het cadeautje uit: 0-1.

Ajax bleef daarna de meest dominante ploeg, maar Utrecht had zijn zaakjes verdedigend prima op orde. Direct na de openingstreffer miste een vrije trap van Ryan Gravenberch snelheid, waardoor doelman Eric Oelschlägel zonder problemen kon redden. Niet veel later krulde diezelfde Gravenberch een vrije trap nét naast. Na ruim een half uur kreeg Ajax de grootste kans op de gelijkmaker. David Neres werd op randje buitenspel weggestuurd, maar besloot de bal breed te leggen in plaats van te schieten. Dat pakte niet goed uit.

Twee minuten later kopte Sebastien Haller op aangeven van Tagliafico recht op doelman Oelschlägel af. Utrecht kwam er tussendoor bij vlagen gevaarlijk uit, maar creëerde geen levensgrote kansen. Bij vlagen werden de aanvallen niet goed uitgespeeld. Desondanks zochten de gasten dus wel met een voorsprong de kleedkamers op.

Na rust voltrok zich aanvankelijk hetzelfde spelbeeld. Na een klein uur leek invaller Davy Klaassen na een heuse scrimmage voor de gelijkmaker te tekenen, maar de treffer werd afgekeurd na buitenspel. De VAR keek ernaar, handhaafde het besluit, maar dat leek toch dubieus. Een kleine tien minuten later zorgde Edson Alvarez alsnog bijna voor de gelijkmaker. Hij kopte de bal op de bovenkant van de lat.

Twintig minuten voor tijd kwam Ajax dan tóch op gelijke hoogte. Tadic legde de bal voor, waarna Edson Álvarez vrijstaand binnen mocht werken: 1-1. Oelschlägel was ditmaal kansloos van dichtbij. Ruim vijf minuten later kreeg de thuisploeg opnieuw een grote mogelijkheid. Klaassen kopte uit een voorzet van Tadic, maar Oelschlägel redde. Ook de rebound was niet aan de invaller besteed.

In de slotfase bleef Ajax het wil proberen, maar was het niet bij machte om het Utrecht nog heel erg lastig te maken. De gasten bleven zodoende redelijk eenvoudig overeind. Of de schaal aanstaande zondag alvast richting Amsterdam kan, is dus een vraag die pas op zaterdagavond wordt beantwoord. De Amsterdammers zullen het duel van PSV zodoende extra nauwlettend volgen.

Opstellingen en beoordelingen*

Ajax: Maarten Stekelenburg 6.5; Nicolás Tagliafico 5.5, Lisandro Martinez 6, Jurriën Timber 6.5, Devyne Rensch 6 (80. Noussair Mazraoui -); Ryan Gravenberch 6.5, Mohammed Kudus 5.5 (57. Davy Klaassen 7), Edson Álvarez 7; Dusan Tadic 6.5, Sebastien Haller 5 (80. Bryan Brobbey -), David Neres 5.5 (57. Antony)

FC Utrecht: Eric Oelschlägel 6, Hidde ter Avest 6, Mark van der Maarel 7, Willem Janssen 7, Django Warmerdam 6.5, Adam Maher 6, Simon Gustafson 6 (73. Eljero Elia -), Joris van Overeem 6, Gyrano Kerk 7, Sander van der Streek 6 (84. Urby Emanuelson -), Othman Boussaid 6 (73. Mimoun Mahi -)

Man of the match: Mark van der Maarel

*spelers moeten minimaal twintig minuten meedoen om in aanmerking te komen voor een beoordeling.