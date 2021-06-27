Live voetbal 3

Héérlijke beelden: Oranje-fans gaan helemaal los in fanzone

27 juni 2021, 14:01

Het Nederlands elftal trapt zondagavond af in Boedapest voor de achtste finales van het EK 2020. Zo'n vijf- à tienduizend Oranje-supporters zijn afgereisd naar Hongarije om daar de ploeg van Frank de Boer aan te moedigen én zelf een mooi feestje te vieren. In de Oranje-fanzone leverde dat heerlijke beelden op. 

Nederland - Tsjechië

0 - 2
Gespeeld op 27 jun. 2021
Competitie: Europees Kampioenschap
Seizoen: 2020

