Héérlijke beelden: Oranje-fans gaan helemaal los in fanzone

Het Nederlands elftal trapt zondagavond af in Boedapest voor de achtste finales van het EK 2020. Zo'n vijf- à tienduizend Oranje-supporters zijn afgereisd naar Hongarije om daar de ploeg van Frank de Boer aan te moedigen én zelf een mooi feestje te vieren. In de Oranje-fanzone leverde dat heerlijke beelden op.
🤯🤯🤯— OnsOranje (@OnsOranje) June 27, 2021
Excitement level: 💯#EURO2020 #NEDCZE pic.twitter.com/RETEMaR0FX
Wat een sfeer bij de oranje fanzone in Boedapest!! pic.twitter.com/iTj5b82qTW— Rik Russchen (@RIKWU) June 27, 2021
De #fanzone rond lunchtijd. Aftellen naar #nedtsj #Budapest @OnsOranje #sfeertje pic.twitter.com/CDpn35RP5U— Pim Sedee (@PimSedee) June 27, 2021
De fanzone in Boedapest is open en @LarsJesse94 en @DannyFroger zijn er bij! pic.twitter.com/G4y4uNGU8s— FC Afkicken (@FCAfkicken) June 27, 2021
HALLO Budapest!! 🎉🇳🇱🎉🇳🇱 #NEDCZE #ned pic.twitter.com/6NPQELcs4p— Jeroen Huis in t Veld (@jhuisintveld) June 27, 2021