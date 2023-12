Arsenal haalt met Portugees talent eerste versterking binnen

Arsenal heeft de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen. De 21-jarige linksback komt over van Benfica en tekende een meerjarig contract bij The Gunners, waarvan de precieze duur niet genoemd werd. Ook over een transfersom werd niet gesproken, al gaat het volgens de doorgaans betrouwbare Fabrizio Romano om een bedrag van acht miljoen euro plus bonussen.

De 21-jarige Tavares stroomde door vanuit de jeugdopleiding van Benfica, waar hij vervolgens op enkele korte periodes na vooral bankzitter was. Vorig seizoen kwam hij tot veertien competitiewedstrijden, waarvan zeven als invaller. Ook bij Arsenal zal zijn rol in eerste instantie een reserverol vervullen. "We kijken ernaar uit hem te zien ontwikkelen en uit te groeien tot een belangrijke speler voor het eerste elftal", zei technisch directeur Edu op de clubwebsite.

Trainer Mikel Arteta is blij met de aankoop, die naar verluidt op interesse van meerdere Europese clubs kon rekenen. "Het is een jonge speler en een grote belofte, die zich de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld bij Benfica. Nuno's komst geeft de ploeg extra opties achterin. We kijken uit naar zijn komst, zijn integratie in de Arsenal-familie en het spelen voor onze fantastische supporters."

Volgens Fabrizio Romano zal een volgende versterking voor Arsenal snel volgen. Albert Sambi Lokonga, een 21-jarige middenvelder van Anderlecht, is eveneens dicht bij een overstap naar Londen.