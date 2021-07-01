Letsch naar Oranje? "Ze gaan mij bij de KNVB heus niet bellen"

Thomas Letsch wordt in elk geval niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 52-jarige trainer van Vitesse is niet beschikbaar voor Oranje en denkt bovendien niet dat de KNVB hem op het lijstje heeft staan.

Na het vertrek van Frank de Boer is de Nederlandse voetbalbond op zoek naar een nieuwe bondscoach. "Een jaar geleden was ik de grote onbekende in het Nederlandse voetballandschap, dan is Oranje nu letterlijk ver van mijn bed", zegt Letsch tegenover De Gelderlander. "Ze gaan mij bij de KNVB heus niet bellen. Ik kan me volledig bezighouden met Vitesse. En daarmee ben ik druk genoeg."

Tal van namen hebben inmiddels de revue gepasseerd. Ook die van buitenlands trainers. "Ik betwijfel of Nederland een buitenlandse bondscoach moet aanstellen. Nederland heeft een prachtige, typisch eigen, voetbalcultuur. Er lopen hier heel veel uitstekende trainers rond. Dan moet daar toch echt goed worden rondgekeken", is Letsch van mening.

Het bondscoachschap is zwaar, stelt Letsch. "Jullie hebben 17 miljoen bondscoaches. Voor een clubtrainer is de druk al groot. De prestaties liggen altijd onder een vergrootglas. Maar voor een bondscoach is die gigantisch. Ik zie het bondscoachschap op termijn best zitten. Maar dan denk ik eerder aan een mooie, exotische bestemming. Een fijn, klein voetballand. Trinidad en Tobago? Dat klinkt mooi. Haha."