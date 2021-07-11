Shaw schrijft in meerdere opzichten voetbalgeschiedenis

heeft voetbalgeschiedenis geschreven met zijn razendsnelle doelpunt in de EK-finale. De linkervleugelverdediger opende binnen twee minuten de score door een voorzet van Kieran Trippier tegen de touwen knallen.

Shaw maakte na één minuut en 56 seconden de 0-1, het snelste doelpunt ooit in een EK-finale. Het was tevens de eerste goal van een speler van Manchester United in de eindstrijd van een Europees kampioenschap. Voor Shaw was het bovendien pas zijn allereerste interlanddoelpunt.

Dat Italië al zo vroeg in de wedstrijd op voorsprong is gekomen, mag verrassend genoemd worden. De laatste keer dat de Italianen als eersten een tegendoelpunt incasseerden dateert van september 2020, toen Bosnië-Herzegovina in de Nations League trefzeker was. Daarna kreeg Italië achttien wedstrijden op rij niet als eerste een doelpunt tegen.