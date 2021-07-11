Live voetbal

Shaw schrijft in meerdere opzichten voetbalgeschiedenis

0 reacties
Photo of Vincent Houttuin Vincent Houttuin
11 juli 2021, 21:21   Bijgewerkt: 22:21

Luke Shaw heeft voetbalgeschiedenis geschreven met zijn razendsnelle doelpunt in de EK-finale. De linkervleugelverdediger opende binnen twee minuten de score door een voorzet van Kieran Trippier tegen de touwen knallen.

Shaw maakte na één minuut en 56 seconden de 0-1, het snelste doelpunt ooit in een EK-finale. Het was tevens de eerste goal van een speler van Manchester United in de eindstrijd van een Europees kampioenschap. Voor Shaw was het bovendien pas zijn allereerste interlanddoelpunt.

Dat Italië al zo vroeg in de wedstrijd op voorsprong is gekomen, mag verrassend genoemd worden. De laatste keer dat de Italianen als eersten een tegendoelpunt incasseerden dateert van september 2020, toen Bosnië-Herzegovina in de Nations League trefzeker was. Daarna kreeg Italië achttien wedstrijden op rij niet als eerste een doelpunt tegen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lamine Yamal, Dean Huijsen en Nico Williams vieren een treffer bij Spanje - Frankrijk in de Nations League 2025

FIFA bedenkt truc om toplanden zo lang mogelijk te scheiden op WK

  • wo 3 december, 19:30
  • 3 dec. 19:30
Eberechi Eze

Engelse voetbalbond zorgt voor woedende reacties met tweet over Eberechi Eze

  • za 15 november, 19:59
  • 15 nov. 19:59
Lionel Messi Mika Godts

Spaan schrijft frustratie over Messi-Godts van zich af: 'Hoepel een eind op'

  • do 16 oktober, 14:38
  • 16 okt. 14:38
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Italië - Engeland

1 - 1
Gespeeld op 11 jul. 2021
Competitie: Europees Kampioenschap
Seizoen: 2020

Meer info

Luke Shaw

Luke Shaw
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 30 jaar (12 jul. 1995)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
15
0
2024/2025
Man Utd
7
0
2023/2024
Man Utd
12
0
2022/2023
Man Utd
31
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel