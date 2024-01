AZ pikt opvolger vertrokken Svensson op in Zweden

AZ heeft zich versterkt met . De Alkmaarders melden maandagavond via de officiële kanalen dat de 25-jarige rechtsback is overgenomen van Djurgardens IF. In het AFAS Stadion tekent Witry een contract voor vijf seizoenen, tot medio 2026.

Met Witry trekt AZ een concurrent voor Yuki Sugawara aan. De Alkmaarders waren na het vertrek van Jonas Svensson op zoek naar een versterking voor de rechtsbackpositie. Witry is een speler die in de profielschets past. Hij werd opgeleid door Rosenborg BK, speelde in Noorwegen ook voor Ranheim IL en kwam de afgelopen twee en een half jaar uit voor Djurgardens.

"Met de komst van Aslak zijn alle posities in de verdediging weer kwalitatief dubbel bezet. Hij gaat de concurrentie aan met onze andere backs. Aslak is een speler die past in onze manier van spelen. Los van zijn verdedigende kwaliteiten, is hij ook sterk aan de bal en brengt hij aanvallende impulsen met zich mee. Hij heeft bewezen over scorend vermogen te beschikken, wat – zeker als vleugelverdediger- een extra wapen is", laat directeur voetbalzaken Max Huiberts weten.

Witry is na Sam Beukema, Vangelis Pavlidis en de van Stoke City definitief overgenomen Bruno Martins de vierde zomeraanwinst van AZ. "AZ staat heel goed bekend in Scandinavië. Ik heb geen moment getwijfeld om voor AZ te kiezen. Ik ben dan ook trots om vanaf vandaag onderdeel uit te maken van de club. Voor mijn ontwikkeling is dit een perfecte stap", aldus de nieuweling.