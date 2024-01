Benzema kan gaan jagen op icoon Raúl na goed nieuws uit Madrid

heeft zijn contract bij Real Madrid met een jaar verlengd. De Franse topspits heeft zich tot de zomer van 2023 verbonden aan De Koninklijke. Daarmee komt er een einde aan maandenlange speculaties over zijn toekomst. De Franse scherpschutter was al langer van plan om te verlengen, maar het was lang wachten op het definitieve jawoord.

Dat kwam er vrijdagochtend uiteindelijk. De 33-jarige spits begon afgelopen weekend aan zijn dertiende seizoen in het shirt van Real Madrid, dat hij al sinds de zomer van 2009 draagt. Sindsdien groeide Fransman uit tot een van de beste spitsen uit de clubhistorie. Jarenlang stond hij in de schaduw van Cristiano Ronaldo, maar pas na zijn vertrek bleek hoe goed Benzema zélf was.

Zo was hij de afgelopen drie seizoenen minstens twintig keer trefzeker in La Liga. Met Real werd hij onder meer driemaal Spaans landskampioen, terwijl hij vier keer de Champions League op zijn naam schreef. Zijn grandioze vorm werd afgelopen zomer beloond met een terugkeer in de Franse nationale ploeg. Benzema imponeerde, maar kon een vroegtijdige aftocht na een verloren penaltyreeks tegen Zwitserland niet voorkomen.

Benzema kan zich na zijn contractverlenging gaan focussen op de tweede plek in het all-time topscorersklassement van Real. De Fransman staat na 560 wedstrijden op de derde plaats met 281 goals. De achterstand op Raúl betreft nog 43 treffers.