Utrecht trekt Van der Hoorn via speciale constructie aan

18 augustus 2021, 18:10

FC Utrecht heeft de komst van Mike van der Hoorn afgerond. De 28-jarige centrumverdediger wordt op huurbasis overgenomen van Arminia Bielefeld. Volgend jaar zomer maakt Van der Hoorn definitief de overstap naar de Domstad, waar hij een contract tot de zomer van 2024 zal tekenen.

Van der Hoorn begon zijn loopbaan bij FC Utrecht, verkaste in 2013 naar Ajax en werd drie jaar later doorverkocht aan Swansea City. Daar stond hij vier seizoenen op de loonlijst om vorig jaar zomer de overstap naar Arminia Bielefeld te maken. Bij de Duitse club kwam hij tot 23 optredens in de Bundesliga, waarvan vijftien keer als basisspeler.

"Het is fantastisch dat Mike, op 28-jarige leeftijd en met ervaring in onder meer de Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga en Eredivisie, nu terugkeert bij de club waarvoor hij in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte", reageert technisch directeur Jordy Zuidam. "Mike gelooft in onze plannen en is enorm gedreven om daarin een belangrijke rol te vervullen. Dat maakte dat hij openstond voor een terugkeer, en dat wij hem nu weer in Utrecht kunnen verwelkomen."

Door de zware blessure van Tommy St. Jago was Utrecht nog op zoek naar een centrale verdediger. "We zijn er ontzettend blij mee dat we in de persoon van Mike van der Hoorn een echte winnaar en clubman aan onze selectie hebben toegevoegd. Hij is met zijn kwaliteiten en ervaring niet alleen iemand die binnen de lijnen van toegevoegde waarde is, maar ook iemand die buiten het veld op basis van wat hij heeft meegemaakt jonge talenten verder kan helpen in hun ontwikkeling."

Mike van der Hoorn

Mike van der Hoorn
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 33 jaar (15 okt. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
15
1
2024/2025
Utrecht
31
3
2023/2024
Utrecht
22
1
2022/2023
Utrecht
26
1

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
20
56
51
2
Dortmund
20
22
45
3
Hoffenheim
20
20
42
4
Stuttgart
20
11
39
5
Leipzig
20
11
36

Complete Stand

