'Griezmann-deal naar Atlético is rond: zeer bijzondere constructie'

FC Barcelona en Atlético Madrid hebben dinsdagavond naar verluidt een akkoord bereikt over de transfer van Antoine Griezmann (30). De Catalanen gaan de Fransman verhuren aan de directe concurrent in Spanje, met een niet-verplichte koopoptie na het huidige seizoen. Die koopoptie bedraagt slechts veertig miljoen euro en dat is een schijntje.

Dat schrijft Sky Sports althans over de zeer bijzondere constructie. Griezmann werd in 2019 namelijk nog voor 120 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, maar twee seizoenen, 103 wedstijden, 35 doelpunten en zeventien assists later is hij dus slechts nog veertig miljoen euro waard. Dat bedrag komt bovendien niet eens per se op tafel, want het is een niet-verplichte koopoptie in de huurdeal.

En dat is een bijzondere constructie voor FC Barcelona, omdat het op deze wijze rivaal Atlético Madrid aan een uitstekende speler helpt. Afgelopen seizoen pakte dat met Luis Suárez ontzettend slecht uit: hij werd kampioen met Los Rojiblancos. In alle opzichten is de deal dus bijzonder opvallend, ook omdat de Catalanen niet bijzonder ruim in het jasje zitten wat rechterspitsen betreft.

Ousmane Dembélé kan er uit de voeten, maar is zelden fit in Camp Nou en het duurt nog even voor hij terug is. Ansu Fati staat vooral links, Philippe Coutinho staat liever in de as van het veld en de jonge Yusuf Demir kan als buitenspeler uit de voeten, maar is met zijn achttien jaar bijzonder jong en onervaren. Luuk de Jong, die de club hoopt binnen te halen, kan alleen als diepe spits ut de voeten en ook Memphis Depay kan links of centraal spelen.