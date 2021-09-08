Fransen woest na 'schandalige uitspraken' La Liga-baas

Javier Tebas heeft zich de woede op de hals gehaald van het Franse voetbal. Paris Saint-Germain heeft de voorzitter van La Liga een boze brief gestuurd, terwijl de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (LFP) de voorman oproept om voortaan op zijn woorden te passen.

Tebas sprak dinsdag zijn verbazing uit over de transferactiviteiten van Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht trok deze zomer een aantal grote spelers aan. Zo werden Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma en Georginio Wijnaldum transfervrij naar Parijs gehaald. Bovendien werd de selectie van trainer Mauricio Pochettino versterkt met Achraf Hakimi, voor wie zestig miljoen euro werd betaald.

Hoewel voor de meeste spelers geen transfersom hoefde te worden betaald, zijn de salariskosten van PSG flink gestegen. En dat vindt Tebas maar vreemd, daar het Franse voetbal financieel hard is geraakt door de coronacrisis. De voorzitter van La Liga noemde PSG gevaarlijker dan de Super League en grapte dat de club vanwege de leeftijd van enkele spelers zo in een veteranencompetitie kan spelen.

'Je staat jezelf toe om keer op keer publiekelijk de Franse competitie, onze club en onze spelers aan te vallen, terwijl je met beledigende en lasterlijke uitspraken suggereert dat we ons niet aan de regels houden. De Franse competitie heeft, in tegenstelling tot jullie competitie, niet jaren gewacht om maatregelen te nemen en strenge financiële regels in te stellen. Het is publiekelijk bekend dat bepaalde Spaanse clubs en jullie competitie te maken hebben met onhoudbare schuldenniveaus door grof wanbeleid, om nog maar te zwijgen over de wijze waarop het Spaanse voetbal het afgelopen decennium is gefinancierd', valt te lezen in de brief die in handen is gevallen van Franse media.

PSG wordt gesteund door de LFP. 'De uitspraken van de voorzitter passen niet bij de instelling die hij vertegenwoordigt. Wij vragen de heer Tebas daarom om voortaan in de gaten te houden wat voor schandalige uitspraken hij doet. We willen erop wijzen dat de financiële vrijgevigheid die de Spaanse clubs gedurende vele seizoenen hebben genoten aan de basis liggen van de huidige problemen. Daar zijn noch wij, noch Paris Saint-Germain schuldig aan.'