Messi ontbreekt bij Paris Saint-Germain tegen FC Metz

Lionel Messi (34) moet woensdagavond verstek laten gaan bij Paris Saint-Germain. De kleine Argentijn werd zondagavond voortijdig naar de kant gehaald door Mauricio Pochettino en hoewel de coach dat niet in dank afgenomen werd, blijkt de tik op de knie van Messi toch heviger dan gedacht. Dat was ook de reden dat de oefenmeester besloot te wisselen.

De Franse topclub meldt woensdagmiddag dat Messi in de Ligue 1-wedstrijd tegen FC Metz zal ontbreken, vanwege een botkneuzing in zijn knie. Uit een MRI-scan is gebleken dat er wel degelijk schade is aan zijn knie, maar hoe ernstig de kwetsuur is, moet nog blijken. Binnen 48 uur komt daarover met een nieuwe scan pas uitslag, waardoor hij de wedstrijd tegen FC Metz in elk geval zal moet missen.

Messi werd tegen Olympique Lyon in zijn eerste thuiswedstrijd namens PSG gewisseld een kwartier voor tijd. Poch deed dat nadat zijn pupil een tik op zijn knie had gekregen, ondanks dat hij zelf aangegeven had graag door te willen spelen. Maandag ontbrak de aanvaller al op het trainingsveld, maar leek klaar te worden gestoomd voor woensdagavond. Dan is hij echter nog niet van de partij bij PSG. Of het duel in de Champions League met Manchester City over exact een week in gevaar komt, is nog onduidelijk.

Lees ook: Pochettino legt wissel uit aan Messi: kou lijkt uit de lucht

Messi speelde tot dusver drie officiële wedstrijden voor de Franse topclub, maar wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt. Sergio Ramos heeft de individuele training hervat, maar moet zijn debuut voor PSG nog altijd uitstellen. Marco Verratti heeft de groepstraining dinsdag wel weer hervat en lijkt dan ook gewoon inzetbaar woensdagavond.