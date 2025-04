Oppassen: viertal Oranje op scherp voor kraker Turkije

Voor een viertal Oranje-spelers is het vanavond oppassen tegen Montenegro. Zij staan op scherp en kunnen zich dus geen gele kaart veroorloven. Krijgen zij die wel, dan missen zij de kraker tegen Turkije van aanstaande dinsdag.

In de kwalificatie voor het WK staat spelers al bij twee gele kaarten een schorsing te wachten. Vier Oranje-spelers ontvingen al eerder een gele kaart en moeten dus oppassen. Het gaat om , , en . Ook Luuk de Jong staat op scherp, maar hij zit deze interlandbreak niet bij de selectie.

Daley Blind pakte tegen Noorwegen al zijn tweede gele kaart en is er vanavond dus niet bij. Tyrell Malacia zal vermoedelijk zijn plek overnemen en daarmee zijn debuut maken in Oranje. Matthijs de Ligt keert juist terug van een schorsing na zijn rode kaart in de verloren EK-wedstrijd tegen Tsjechië. Naar verwachting zal hij de plek van captain Virgil van Dijk overnemen en samen met Stefan de Vrij het hart van de verdediging vormen.

Een schorsing van een van de vier spelers kan Oranje duur komen te staan. De wedstrijd tegen Turkije is namelijk van groot belang in de strijd om een ticket voor het WK van 2022. Momenteel zijn de Turken koploper met acht punten, gevolgd door Nederland, Noorwegen en Montenegro met allen zeven punten. Alleen de nummer één verzekert zich van rechtstreekse plaatsing voor het WK, de nummer twee kan dat via een omweg bereiken. Uiteraard moet ook de wedstrijd tegen Montenegro eerst gewonnen worden.

