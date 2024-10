Defensief huis Mourinho blijft tegen Napoli wél overeind staan

Enkele dagen na de enorme oorwassing (6-1) tegen FK Bodø/Glimt in de Conference League, heeft AS Roma een verdienstelijk punt gepakt in de competitiekraker tegen Napoli. In tegenstelling tot afgelopen donderdag in Noorwegen, bleef de Romeinse defensie dit keer wél overeind: 0-0.

Waar in Europa in andere topduels de doelpunten als warme broodjes over de toonbank gingen, bleven treffers in het Stadio Olimpico uit. Hoewel Napoli het overwicht had, lukte het beide teams maar amper om gevaar te stichten. Zo kwamen de gasten uit Napels tot twee doelpogingen en bleef het bij Roma bij één mager schot op doel. In de slotfase leek Napoli nog met de volle buit naar huis te gaan, maar een treffer van Victor James Osimhen werd afgekeurd wegens buitenspel.

Oud-PSV'ers Dries Mertens en Hrving Lozano kwamen na rust in de ploeg bij Napoli, dat in Rome tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aanloopt. De ploeg staat nog wel bovenaan, maar ziet AC Milan in punten gelijk komen. AS Roma steekt met twee overwinningen in de laatste vijf Serie A-duels niet in beste vorm, maar staat nog wel altijd vierde. Een plek die uiteindelijk een ticket voor de Champions League-groepsfase oplevert.