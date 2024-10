Nijhuis zit niet met tirade van NAC Breda-spits Seuntjens

Bas Nijhuis heeft zijn schouders opgehaald over de tirade van aan zijn adres. De scheidsrechter werd recent door de aanvaller van NAC Breda uitgemaakt voor van alles en nog wat, maar kwam op zijn uitspraken terug en bood zijn excuses aan. Voor de leidsman is daarmee de kous wel af.

In het tv-programma Veronica Inside werd de excentrieke scheidsrechter gevraagd naar de hevige uitspraken aan zijn adres. Seuntjens noemde het optreden 'een schande' en vond het in de wedstrijd tegen FC Volendam 'één grote teringzooi' onder de hoede van Nijhuis. De leidsman maakte zich er desgevraagd niet al te druk om.

"Zulke uitspraken doet hij direct na de wedstrijd", reageerde Nijhuis geconfronteerd met de beelden van Seuntjens, om het daarna voor hem op te nemen. "Ralf is iemand die in het veld ook alle duels aangaat. Hij klaagt dan niet. Dat moet ik hem wel nageven. In zo'n interview na de wedstrijd zit hij nog in de emotie en dat gaat hij los. Nou, ja…", wilde Nijhuis het niet veroordelen.

De aanvaller bood een dag later via de sociale kanalen van NAC Breda zijn excuses aan bij Nijhuis en werd daarop slechts voorwaardelijk geschorst voor zijn uitspraken door de KNVB. Alleen als hij in de komende twee jaar nog een keer op deze wijze de fout in gaat, hoeft hij te brommen voor zijn uitspraken.