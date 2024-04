Deze spelers gaan met topgevoel naar Oranje (en deze juist niet)

Het Nederlands elftal bereidt zich vanaf maandagochtend voor op de laatste twee wedstrijden in strijd om WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal heeft aan een overwinning op Montenegro genoeg om een startbewijs voor het toernooi in Qatar te bemachtigen. Veel spelers reizen met een geweldig gevoel af naar Zeist, maar niet iedereen stapt met een flinke dosis vertrouwen in het vliegtuig of de auto.

De vrolijke internationals

Als er de laatste weken nog twijfel bestond over wie er onder de lat moest staan bij het Nederlands elftal, heeft daar vakkundig mee afgerekend. Met Feyenoord stevent hij af op de eerste Europese overwintering in jaren, terwijl hij met zijn waanzinnige reddingen een flinke bijdrage levert aan de topklassering van zijn ploeg in de Eredivisie. Ook zal met een flinke dosis zelfvertrouwen afreizen naar Zeist. De centrumverdediger is bij Oranje weliswaar bankzitter, maar maakt de laatste weken veel indruk bij Juventus. Italiaanse media zijn de laatste weken lyrisch over de jonge rechtspoot.

Datzelfde geldt voor , die weinig aanpassingstijd nodig heeft bij zijn nieuwe werkgever Atalanta. De van AZ overgenomen middenvelder wordt door ploeggenoten, trainers en oud-spelers gewaardeerd en gezien als toekomstig leider van de club uit Bergamo. Mogelijk vormt hij een middenveld met , afgelopen week in de Champions League tweemaal trefzeker bij Paris Saint-Germain.

De teleurgestelde internationals

Voor zal het te hopen zijn dat hij flink wat vertrouwen kan tanken onder de vleugels van Van Gaal. De rechtsback beleeft namelijk een stroeve start in Italië. Dumfries is weliswaar regelmatig op het opstellingsformulier terug te vinden, maar wordt in de topduels steevast op de bank geposteerd. Ook zondagavond tegen AC Milan kreeg Matteo Darmian de voorkeur. Voor zijn ploeggenoot Stefan de Vrij werd het eveneens een pijnlijke avond. De centrumverdediger kopte raak in eigen doel en bezorgde Milan daarmee een punt.

Joël Drommel zal waarschijnlijk weinig kans maken op een basisplaats bij Oranje en heeft dat de laatste weken ook niet kunnen afdwingen. De doelman hield in september voor het laatst zijn doel schoon in de Eredivisie en kreeg in de laatste acht competitieduels liefst zeventien goals om de oren. Voor Frenkie de Jong en Memphis Depay moet Oranje gaan dienen als kuuroord. Het duo beleeft een pittige periode bij FC Barcelona en gaf afgelopen weekend een 0-3 voorsprong uit handen tegen Celta de Vigo (3-3).

De onzekere internationals

Het is nog zeer de vraag of Van Gaal een beroep kan doen op alle 24 spelers die hij heeft opgenomen in zijn definitieve selectie. Zo raakte Arnaut Danjuma zondag geblesseerd tijdens een wedstrijd met Villarreal, al leek de schade mee te vallen. Steven Berghuis bleef bij Ajax op de bank vanwege fysieke klachten. Het is bovendien de vraag hoe wedstrijdfit Nathan Aké is. De linkspoot bleef de laatste drie competitieduels op de bank van Manchester City.